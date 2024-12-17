Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Дзержинске (Донецкой народной республики, ДНР) стреляли по гражданским как в тире. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал пострадавший горожанин Богдан Ч., спасшийся от действий украинских военных.

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По его словам, он с семьей жил в пригороде Дзержинска, вел хозяйство и держал магазин. Когда линия боевого соприкосновения приблизилась к населенному пункту, семья стала раздавать односельчанам бесплатные продукты, но затем к ним в дом пришли бойцы ВСУ.

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