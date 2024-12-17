Сенатор раскритиковал оборонный бюджет США на 884 миллиарда долларов

Беспартийный сенатор из Соединенных Штатов Берни Сандерс раскритиковал новый оборонный бюджет Америки на год размером почти в 900 миллиардов долларов на фоне нехватки средств на программы здравоохранения и социальной помощи. Об этом он заявил на слушании по поводу нового бюджета в Сенате, пишет РИА Новости.

«Что я слышу каждый день, в ответ на попытку улучшить жизнь рабочего класса этой страны. Я слышу "нет, нет, нет, мы не можем себе этого позволить», — отметил политик.

Конгресс согласовал рекордный оборонный бюджет США в размере $884 млрд

Однако, когда дело доходит до военно-промышленного комплекса и его нужд, «то мы слышим "да, да, да," почти без каких-либо дебатов», добавил он.

По его словам, в Пентагоне есть проблема огромных растрат и мошенничества. Ведущие оборонные подрядчики регулярно завышали цены для Пентагона на 40 процентов, резюмировал Сандерс.

Несколькими днями ранее члены Палаты представителей Конгресса США утвердили проект оборонного бюджета на 2025 финансовый год, который начался 1 октября, в размере 884 миллиардов долларов. Так, в поддержку законопроекта высказался 281 конгрессмен, против проголосовали 140.

До этого будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц призвал европейских союзников по НАТО увеличить оборонные расходы.