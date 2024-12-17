Каракаев: ВС РФ проведут испытательные пуски ракет на максимальную дальность

В рамках испытаний ракетных комплексов планируются пуски ракет на максимальную дальность. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

Отвечая на вопрос о том, проводились ли в современной России пуски межконтинентальных баллистических ракет на максимальную дальность, Каракаев ответил утвердительно.

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По его словам, такие пуски проводятся для оценки соответствия характеристик ракет заданным требованиям и осуществляются в акваторию Тихого океана.

Генерал-полковник пояснил, что в соответствии с тактико-техническими заданиями Минобороны РФ это необходимый этап испытаний новых межконтинентальных баллистических ракет.

Они для того и создаются, чтобы могли долететь до любой территории в любой точке планеты, отметил командующий РВСН.

"По дальности нет такого места, куда не долетят наши ракеты", - подчеркнул он.

Каракаев также отметил, что в России в рамках проведения государственных летных испытаний перспективных ракетных комплексов планируются пуски ракет на максимальную дальность.