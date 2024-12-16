Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по Израилю

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» заявило, что совершило атаку на военную цель в Тель-Авиве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вооруженные силы хуситов.

Отмечается, что атака была совершена с использованием баллистической гиперзвуковой ракеты «Палестина-2».

«Йеменские вооруженные силы нанесли удар по военной цели израильского врага в районе оккупированной Яффы (Тель-Авив). Операция достигла своих целей», — говорится в тексте.

Хуситы подчеркнули, что продолжат совершать атаки по территории Израиля «до прекращения военных действий в секторе Газа и снятия с него блокады».