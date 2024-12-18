Петренко: контроль над Великой Новоселкой открывает России несколько направлений

Командир отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Богдан Петренко прокомментировал последствия перехода Великой Новоселки под контроль российских войск. По его словам, эта ситуация является значительным узлом, который открывает противнику возможности для наступления в нескольких направлениях, передает "Страна.ua".

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"Это может привести к продвижению как на север Донецкой области в сторону Покровска, так и на запад — в сторону Запорожской области", — отметил он.

Петренко также отметил возможность, что после взятия этого населенного пункта российские силы могут стремиться к прорыву в Днепропетровскую область.

15 декабря сообщалось, что командование украинских войск запрещает личному составу покидать Великую Новоселку. До этого председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что в ДНР авиация ВС России уничтожила переправу украинской армии через реку Мокрые Ялы к северу от Великой Новоселки.