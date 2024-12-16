На Западе сделали заявление о российской тактике в период СВО

Тактика России в период СВО не зависит ни от каких внешнеполитических факторов, в том числе от инаугурации Дональда Трампа. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис, передает РИА Новости.

На Западе сделали заявление о российской тактике в период СВО
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Он указал, что существует мнение, что ВС РФ «усиливают темпы своего наступления на Украине, поскольку хотят захватить как можно больше территории до вступления Трампа в должность президента США 20 января».

«Что они ведут наступление в соответствии с политическим календарем. Я не считаю, что русские ведут СВО по какому-либо графику, кроме своих собственных боевых планов, которые были составлены генеральным штабом», — добавил Меркурис.

По словам аналитика, он давно следит за развитием СВО и считает, что с февраля российские войска не только последовательно двигались вперед, но и постоянно набирали скорость. Он отметил, что инаугурация Трампа имеет значение для РФ, но только с дипломатической точки зрения и возможности перейти к переговорам.