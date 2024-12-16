На Западе сделали заявление о российской тактике в период СВО

Тактика России в период СВО не зависит ни от каких внешнеполитических факторов, в том числе от инаугурации Дональда Трампа. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис, передает РИА Новости.

Он указал, что существует мнение, что ВС РФ «усиливают темпы своего наступления на Украине, поскольку хотят захватить как можно больше территории до вступления Трампа в должность президента США 20 января».

«Что они ведут наступление в соответствии с политическим календарем. Я не считаю, что русские ведут СВО по какому-либо графику, кроме своих собственных боевых планов, которые были составлены генеральным штабом», — добавил Меркурис.

По словам аналитика, он давно следит за развитием СВО и считает, что с февраля российские войска не только последовательно двигались вперед, но и постоянно набирали скорость. Он отметил, что инаугурация Трампа имеет значение для РФ, но только с дипломатической точки зрения и возможности перейти к переговорам.