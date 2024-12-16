Белоусова назначили на еще одну должность

Министр обороны Андрей Белоусов назначен на должность главы наблюдательного совета военно-строительной компании (ВСК). Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что Белоусов возглавил набсовет ВСК сроком на пять лет.

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Вопросы строительства объектов Минобороны Андрей Белоусов поднял во время заседания коллегии ведомства. Среди прочего он сообщил, что министерство планирует завершить строительство 19 новых военных госпиталей.

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