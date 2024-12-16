Белоусова назначили на еще одну должность

Министр обороны Андрей Белоусов назначен на должность главы наблюдательного совета военно-строительной компании (ВСК). Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что Белоусов возглавил набсовет ВСК сроком на пять лет.

Белоусов: ВС РФ следует обеспечить кадрами на фоне возможного конфликта с НАТО

Вопросы строительства объектов Минобороны Андрей Белоусов поднял во время заседания коллегии ведомства. Среди прочего он сообщил, что министерство планирует завершить строительство 19 новых военных госпиталей.