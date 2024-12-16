Раскрыт процент контролируемых ВСУ территорий в новых регионах РФ

ВСУ контролирует менее 1% территории Луганской народной республики и 25-30% Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, передает «Интерфакс».

По его словам, в 2024 году российские военные освободили почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, которые занимал противник.

«Неонацисты контролируют менее 1% территории Луганской Народной Республики и все еще 25-30% Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей», — сказал Белоусов.

Глава МО отметил, что российские войска «прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения», указав, что среднесуточное продвижение ВС РФ составляет порядка 30 квадратных километров.