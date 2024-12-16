Белоусов высказался о работе Шойгу на должности главы Минобороны
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поблагодарил своего предшественника, секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу за «мощный задел» в развитии российской армии. Об этом сообщает ТАСС.
Белоусов возглавил министерство обороны в мае 2024 года, сменив на этом посту Шойгу. На коллегии Минобороны 16 декабря Белоусов обратился к президенту РФ Владимиру Путину, выразив ему признательность за постоянное внимание к вопросам развития ВС РФ, а также обеспечения военных и членов их семей соцгарантиями.
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Белоусов поблагодарил администрацию президента РФ, Федеральное собрание и правительство за поддержку работы Минобороны. Также он выразил благодарность коллегам из других силовых ведомств.
«И, конечно, [хотел бы] искренне поблагодарить Сергея Кужугетовича Шойгу за создание мощного задела в развитии вооруженных сил», - подчеркнул министр обороны.