Путин заявил о происходящем переломе на поле боя в СВО

Президент России Владимир Путин заявил о происходящем переломе на поле боя в зоне спецоперации на Украине. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал во время выступления на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

Глава государства отметил и боевую активность российских войск, и полный перехват стратегической инициативы у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в ходе мероприятия Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей СВО. Президент отмечал, что Вооруженные силы РФ прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения. Лишь за этот год российским войскам удалось освободить 189 населенных пунктов.

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Во время заседания он поблагодарил солдат и офицеров, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой, а также личный состав Минобороны, Росгвардии и силовых структур, выполняющих все поставленные задачи.