Мощнейший взрыв: атаку FPV-дрона в лоб Т-64 ВСУ показали на видео

В социальных сетях размещено достаточно много роликов, показывающих уничтожение находящихся на вооружении ВСУ танков Т-64БВ FPV-дронами. Как правило, попадания приходились в кормовые части корпуса и башни, а также в открытые люки командира или наводчика-оператора.

В Telegram-канале "Сибирское объединение" показали поражение очередного "шестьдесят четвертого", произошедшее по несколько другому сценарию. В этот раз беспилотник атаковал в лоб. Установленный сетчатый "мангал" не позволил увидеть, куда же был прилет, но почти сразу мощнейший взрыв сорвал башню, весящую шесть тонн.

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По всей видимости, дрон залетел в открытый люк механика-водителя, и его взрыв вызвал детонацию находившихся в механизме заряжания боеприпасов, а там их может находиться двадцать восемь штук.