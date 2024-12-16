Белоусов раскрыл главный секрет успеха ВС РФ в зоне СВО

Широкомасштабное использование беспилотных летательных аппаратов стало одним из наиболее значительных достижений в тактическом подходе российской армии на Украине. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ рассказал глава министерства Андрей Белоусов.

"Массовое применение беспилотников стало самым значимым прорывом в тактике подразделений ВС РФ", — заявил Белоусов.

Трансляцию заседания ведет телеканал "Россия 24".

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Российские военные также разработали новую тактику быстрого окружения городов, которая помогла освободить Угледар в ДНР. Техника включает окружение населенных пунктов с севера и юга с оставлением коридора для отступления ВСУ.