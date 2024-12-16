Редкий штурмовой БТР "Черепаха" на базе АТС-59Г показали на видео

Бойцы одного из российских подразделений показали необычную гусеничную штурмовую машину, созданную на основе среднего артиллерийского тягача АТС-59Г. Видео размещено в Telegram-канале "ТалипоV Online".

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Чтобы сделать подобие бронетранспортера, пришлось дополнительно бронировать шестиместную кабину. Над ней, а также над платформой, где можно перевозить три тонны груза или двенадцать бойцов, установили противодронный мангал, который хорошо защищает и борта. Корму прикрыли специальными цепями.

"Пятьдесят девятые" этой модификации в зоне Специальной военной операции использовались также для установки вооружения, например 25-мм корабельных зенитных установок 2М-3М.

Масса тягача - почти четырнадцать тонн. Мощность двигателя - 300 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе - 45 километров в час. Запас хода по топливу: 350 - 500 километров.