Президент РФ Владимир Путин заявил, что за 2024 год российская армия освободила 189 населенных пунктов в зоне спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на итоговой коллегии Минобороны, Путин поблагодарил военных, личный состав Минобороны, Росгвардии, спецслужб и других силовых структур. Президент подчеркнул, что они четко выполняют все поставленные задачи, даже самые сложные.

«Хочу сердечно поблагодарить наших героев - солдат и офицеров, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой», - сказал Путин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошлую неделю подразделения российской группировки войск «Север» освободили населенные пункты Плехово, Дарьино и Новоивановка на курском направлении. Кроме того, силы группировки войск «Центр» взяли под свой контроль населенные пункты Желтое, Берестки и Заря в ДНР, а подразделения группировки войск «Восток» освободили донецкое село Благодатное.