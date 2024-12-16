Пескова спросили о возможной гибели военных из КНДР под Курском

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков перенаправил в Минобороны вопрос о возможной гибели северокорейских военных. Об этом стало известно в понедельник, 16 декабря.

— Это вопрос к Минобороны, — сказал представитель Кремля, его слова передает ТАСС.

Участие северокорейских бойцов в украинском конфликте на стороне России объясняется стремлением главы КНДР Ким Чен Ына обеспечить опыт участия армии в реальном противостоянии. Об этом в пятницу, 13 декабря, заявил депутат Государственной думы Андрей Колесник.

В Сети появилось видео, на котором, как утверждается, изображены силы специальных операций (ССО) КНДР, участвовавшие в штурме курского населенного пункта Плехово.

Накануне военкор Владимир Романов сообщил об участии северокорейского спецназа в сражениях в населенном пункте Плехово Курской области. Тогда журналист отмечал, что солдаты КНДР за два часа смогли вытеснить Вооруженные силы Украины из села. Комментируя эти сведения, политолог Сергей Марков выразил мнение, что участие войск КНДР в боевых действиях в Курской области является выгодным для Пхеньяна.

Путин ответил на вопрос о присутствии военных из КНДР в зоне спецоперации

Позже военкор Юрий Котенок сообщил, что военные северокорейского спецназа не планируют брать пленных во время боев в Курской области. Источник этой информации журналист не уточнил.