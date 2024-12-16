Армия Китая составила список целей для скоординированного удара по США

Подразделение радиоэлектронной борьбы Народно-освободительной армии Китая составило список американских военных объектов, которые могут стать потенциальными целями в случае войны, сообщает South China Morning Post. По данным издания, речь идет о радарах и элементах системы связи.

В потенциальном конфликте эти точно маркированные американские военные радары, датчики и системы связи, скорее всего, подвергнутся концентрированному огню со стороны китайского оружия радиоэлектронной борьбы, — сказано в статье.

Ранее стало известно, что Тайвань заключил с США соглашения о возможности приобретения около тысячи ударных беспилотников для защиты от потенциального нападения КНР. Островное государство намерено закупить дроны у компаний AeroVironment и Anduril Industries.

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Вскоре Пекин ввел санкции в отношении 13 компаний американского оборонно-промышленного комплекса и шести руководителей этих предприятий за поставки оружия Тайваню. Под санкции подпали BRINC Drones, Teledyne Brown Engineering, Rapid Flight, Shield AI, SYNEXXUS, Red Six Solutions, Firestorm Labs, HavocAI, Neros Technologies, Kratos Unmanned Aerial Systems, Cyberlux Corporation, Group W и Domo Tactical Communications.