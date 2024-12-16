Существует несколько сценариев завершения специальной военной операции (СВО). Их назвал в беседе с «Царьградом» режиссер Владимир Бортко.

По его словам, продвижение российских военных и победа на выборах в США Дональда Трампа, который пообещал прекратить вооруженный конфликт на Украине, свидетельствуют, что конец СВО уже близок. Режиссер убежден, что Украину в любом случае ждет поражение, но варианты исхода конфликта могут быть разными. Один из них предполагает заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения, на которой настаивает команда Трампа, но Москва на это не пойдет.

Другой вариант — договор, под которым понимается формальный переход всей Украины под контроль России, но США будут пользоваться украинскими ресурсами. Режиссер полагает, что на таких условиях спецоперация могла бы завершиться прямо сейчас, но это снова будет не в интересах России.

Наиболее вероятный расклад, по мнению кинодеятеля, будет предполагать возвращение Россией областей, которые по Конституции уже входят в ее состав.

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«Думаю, что соглашаться на остановку, учитывая сегодняшнее положение фронта, мы не будем. Равно, к сожалению, и занятие всей оставшейся территории Украины нам сейчас не под силу. Значит, мир наступит, мне кажется, после занятия всех областей, включенных Конституцией в РФ», — заключил Бортко.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее говорил, что СВО закончится, когда будут достигнуты поставленные президентом России Владимиром Путиным цели. Они могут быть достигнуты или в результате боевых действий, или по итогам переговоров. При этом Песков подчеркнул, что переговоры с Киевом сейчас не ведутся. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин между тем указывал, что Россия близка к достижению целей спецоперации, ВСУ на поле боя терпят поражения и находятся на грани краха.