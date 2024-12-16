Аналитики Forbes уточнили, что использовал Киев для атаки на Грозный

Удар по объекту в Грозном 15 декабря был нанесен переделанными в беспилотники спортивными самолеты А-22. Об этом пишут аналитики Forbes.

Издание отмечает, что эти машины производят в Киеве на заводе «Аэропракт». Вероятно, ГУР Украины закупает подержанные самолеты, чтобы их переоборудовать. Но они отличаются по ударной силе от реальных военных изделий.

Прилет такого дрона вызвал появление огненного шара. При этом БПЛА не вызвал «лавины обломков», которую можно было бы ожидать от «специально разработанного боеприпаса глубокого поражения».

То есть, такие удары будут неэффективны против укрепленных или подземных целей, уточняют аналитики.

Подчеркивается, что этот дрон относительно тихоходный — до 200 километров в час, что является нижней планкой для спортивных самолетов. Хотя он и может пролететь значительное расстояние.

Кадры атаки беспилотника на Грозный появились в Сети

Ранее расчет БПЛА морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» обнаружил и уничтожил украинский полевой аэродром тяжелых дронов типа «Баба-Яга» на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области.