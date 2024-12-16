Столкновение танка с броневиком ВСУ показали на видео

Появилось видео военной аварии, снятое с командирского места танка, принявшего активное участие в ДТП.

Украинский танк двигался на приличной скорости вслед за броневиком в характерном для ВСУ "пиксельном" камуфляже.

Неожиданно бронемашина стала поворачивать налево и классическим образом "подрезала" танк. Примерно так же подвыпивший тракторист суботним вечером не замечает КамАЗ у себя за спиной. Результат в обоих случаях плачевный.

В нашей ситуации после удара 42 тонн бронированной стали в бок броневик "Варта" опрокинулся и улетел в кювет. Танк просто остановился.

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