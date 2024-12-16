Российская система ПВО С-500 "Триумф" превосходит своих предшественников по скорости и захвату целей и, как сообщается, может поражать гиперзвуковые ракеты, самолеты-невидимки, такие как F-22 и F-35 , и даже низкоорбитальные спутники. Это делает ее стратегически важной для противодействия проецированию силы со стороны США и сдерживания противника путем создания повышенной опасности для дислокации или перемещения его сил в защищаемую местность, пишет 19FortyFive.

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"Это угроза, которую американцы и их технологически продвинутые союзники еще не в полной мере предусмотрели в своих собственных разработках оружия", - отмесчает издание.

Система С-500 способна обнаружить и одновременно поразить до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 км/с, на расстоянии до 600 км. Время отклика при появлении цели трех-четырех секунд, что делает эту систему значительно более быстрой с точки зрения обнаружения и реагирования на угрозы, чем ее предшественники.

"Это экспериментальная система, которую русские все еще дорабатывают. Тем не менее, недооценивать эту систему глупо", - пишет 19FortyFive.

С-500 - одна из самых важных и передовых российских систем вооружений, которая потенциально может серьезно осложнить возможности американских вооруженных сил в плане проецирования силы, подводит итог издание.