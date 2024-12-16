Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в понедельник, 16 декабря, заявил об освобождении Шевченко под Красноармейском.

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— Видим, по нескольким направлениям продвигаются подразделения, это касаемо и самого Красноармейска, это касается и Димитрова. После освобождения Шевченко, ситуация у наших подразделений значительно улучшилась, — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Российская армия захватила здание городского совета в западной части Курахова в ДНР и подняла на нем триколор. Об этом 14 декабря сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Заря в Донецкой Народной Республике (ДНР). Уточняется, что в ходе сражений было успешно нанесено поражение восьми бригадам Вооруженных сил Украины.

Днем ранее появилась информация о том, что армия РФ водрузила триколор на самом высоком здании города Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Также в оборонном ведомстве сообщили, что российские вооруженные силы, в частности подразделения группировки войск «Центр», продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Берестки в ДНР. Также в районах Дзержинска, Щербиновки, Петровки и Новоалексеевки (ДНР) российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ, отразив 10 контратак.