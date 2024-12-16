Украинский конфликт вступает в свою финальную фазу, заключение соглашения о прекращении огня наиболее вероятно, чем когда-либо. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Война, возможно, вступает в свою финальную фазу, и заключение соглашения о ее прекращении кажется более вероятным, чем когда-либо», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Украина «неуклонно теряет позиции с лета», ее армия сталкивается со все более острой нехваткой солдат.

До этого американский телеканал CNN сообщал, что потеря Покровска (Красноармейска) в Донецкой народной республике (ДНР) станет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) большой неудачей.

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Отмечается, что подобная ситуация для украинской стороны станет «крупнейшей неудачей за последние месяцы», а также усложнит преодоление трудностей.