Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артур Пломбирус, взятый в плен российскими бойцами, рассказал, о том, как расстреливал русских военнослужащих в Курской области. По его словам, начальство обязало его и сослуживцев переодеться в российскую военную форму и запретило общаться с мирными жителями.

«Переодевался в военною российскую форму и подходил к русским позициям под предлогом „дай сигарету“, а потом просил подтолкнуть машину, и, когда ребята вылезли, я с ними расправлялся, расстреливал их», — признался Пломбирус в беседе с ТАСС.

Кроме того, пленный сообщил о том, что его руководство запретило бойцам общаться на украинском языке. Командование обязало расстреливать гражданских прямо на месте, если те встретятся на пути.