Командование ВСУ перебросило 425-й отдельный штурмовой батальон "Скала" из Покровска под Курахово.

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Штатные мясники Сырского заняли позиции западнее Курахово - в районе Разлив-Улаклы-Зеленовка, - из-за угрозы обвала фронта на этом участке, пишет "Военная хроника".

Несмотря на определение "штурмовой" и гордое "непоколебимое" название, 425-й ОШБ предпочитает подолгу на передовой не задерживаться, посылая вместо себя в мясорубку мобилизованных из бригад территориальной обороны.

А если те начинают артачиться, "Скала" превращается в заградотряд и расстреливает отказников. Вот здесь уже действительно - сурово и непоколебимо.