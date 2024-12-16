Минобороны сообщило о ликвидации украинского аэродрома дронов "Баба-Яга"

На правом берегу Днепра на Каховском направлении в Херсонской области российские войска уничтожили украинский аэродром тяжелых беспилотных летательных аппаратов "Баба-Яга". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

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Место взлета и посадки украинских дронов выявил оператор БПЛА морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр", проследив за "Бабой-Ягой". После дополнительной разведки координаты аэродрома передали командованию. В итоге объект уничтожили с помощью артиллерийского орудия, отметили в ведомстве.

Помощь в корректировке оказал расчет БПЛА Zala, добавили в Минобороны РФ. 8 декабря сообщалось, что российские военные модернизировали трофейный БПЛА "Баба Яга", дав ему новое название — "тетя Вера".

Операторы БПЛА, находясь в блиндаже, смогли самостоятельно модернизировать дрон, используя FPV-дроны в качестве замены стандартных двигателей. Один из военных рассказал, что за дроном охотились целенаправленно, поэтому его удалось заполучить практически без повреждений.