СДПГ внесла новый пункт по поводу ракет Taurus в предвыборную программу

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), представителем которой является канцлер Олаф Шольц, в своей предвыборной программе на федеральных выборах пропишет положение об отказе от поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, сообщила медиагруппа Funke. Социал-демократы пояснили, что поддерживают подготовку ВСУ и поставки оружия и техники с «благоразумием и дальновидностью».

Издание обратило внимание на тот факт, что организация поддерживают Украину, несмотря на решение с ракетами. При этом они считают, что Германия и НАТО не должны сами становиться участниками конфликта.

Тем временем депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен заявила, что кандидат на пост канцлера Германии от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц может втянуть ФРГ в войну. Она сделала такой вывод из-за обещаний политика поставить Вооруженным силам Украины крылатые ракеты Taurus, после чего призвала коллегу использовать дипломатию, а не ракеты.

Трамп высказался об ударах ВСУ по России американскими ракетами

Сам Шольц во время визита в Киев подтвердил, что не будет поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus. Он добавил, что остается привержен своему решению.

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола призвала Шольца как можно скорее поставить Украине Taurus. Она добавила, что эту позицию разделяет сам ЕП.