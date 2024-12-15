Генштаб ВСУ назвал одно из «самых горячих» направлений

Кураховское направление является одним из «самых горячих» на линии фронта. Об этом в Telegram-канале сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

© Lenta.ru

Кроме того, в Генштабе ВСУ заявили, что командование принимает «необходимые решения» с учетом сложности обстановки, а также признали «значительное преимущество» Вооруженных сил (ВС) России в личном составе и технике.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что темпы по взятию Курахово растут за последние дни. Он уточнил, что бои идут непосредственно в самом населенном пункте.

Ранее украинский боец рассказал, что российские военные полностью заняли район высоток в Курахово, а украинские силы контролируют теперь только промзону Кураховской ТЭС. Военный также отметил, что российские силы вошли в Зеленовку, расположенную к юго-западу от Курахово и в трех километрах от трассы в сторону Запорожья.