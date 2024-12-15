Североатлантический альянс должен уважать интересы всех европейских государств, включая Россию. Об этом заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла в интервью газете Welt.

Он объяснил, что Европа вынуждена реализовывать интересы США, что АдГ отвергает. Он подчеркнул, что оборонное сообщество должно «принимать и уважать интересы всех европейских стран, в том числе и России».

«Если НАТО не сможет этого обеспечить, Германия должна задуматься о том, насколько этот альянс еще полезен для нас», — указал Крупалла.

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Ранее Крупалла призвал ФРГ признать, что Россия уже одержала военную победу в конфликте на Украине. По его словам, немецким властям следует признать реальность, чтобы захотеть положить конец продолжающимся боестолкновениям.