15 декабря Министерство обороны России заявило, что российские войска освободили Пушкино (к югу от Покровска и к западу от Селидово). Показательно, что вражеские СМИ и паблики об этом написали еще 13 декабря, видимо, ситуация была неустойчивой, и наше оборонное ведомство повременило с хорошей новостью, пока бойцы «Центра» надежно не закрепились в населенном пункте.

В свою очередь, другие источники, в том числе американский Институт изучения войны (ISW) и британское Минобороны, сообщают о нашем наступлении на южном охвате Покровска широким фронтом. Так, эксперты ISW пишут, что «опубликованные 15 декабря геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись к востоку от Украинки (к югу от Покровска и к западу от Селидово)», а британцы утверждают, что «российские войска захватили городок Шевченко (к югу от Покровска)».

Городок – это, конечно, громко сказано, но то, что здесь находится одно из крупнейших в Европе месторождение лития – факт. И лицензии на это месторождение давно проданы европейцам. В январе нынешнего года сообщалось, что компания European Lithium приобрела Шевченковское литиевое месторождение и фирму «Европейский литий Украина», владеющую соответствующими лицензиями за €184 млн. Деньги, в общем-то, смешные, но, видимо, эта цифра – верхушка айсберга, главное скрыто под водой.

Сейчас ситуация вокруг Шевченко (см. карту) покрыта густым «туманом войны». 10 декабря были сообщения, что поселок взяли наши.

Но спустя несколько дней кое-кто из российских военкоров написал в ТГ, что населенный пункт пришлось частично отдать.

По данным «Военной хроники», под Покровском продолжается жестокое сражение между Песчаным и Шевченко. Наши штурмовики проводили атаку в сторону Песчаного, и в то же время враг атаковал Шевченко. Судя по поступающим данным, поле боя осталось за противником, но далось это ему огромными потерями, и в Шевченко он не зашел. Также наши отошли от Бельгийки - обстановка там сложная.

Эта информация перекликается со спичем медийного укровояки «Мучной юдинг», в котором утверждается, что переброшенная из Харьковской области «крепкая» 3-я ОБрНГ с ходу ворвалась в село и смогла якобы захватить половину жилой застройки.

Но, как говорится, есть нюанс. Во-первых, тот же «Мучной» сообщил об огромных потерях мотивированных нациков, которых и так мало осталось в ВСУ, а во-вторых, обвинил свое командование, что оно вообще не может воевать. Похоже, наши знатно потрепали «крепкую бригаду», и не факт, что враг смог перехватить инициативу на юге Покровска.

Напротив, поступает заслуживающая внимания информация о фальстарте бандеровского «контрнаступа», при этом укроСМИ в очередной раз протрубили о «перемоге», процитировав одного из ведущих мейнстримщиков незалежной Богдана Мирошникова.

По его словам, «началось встречное сражение в районе Шевченко! Для того, чтобы исправить ситуацию, наше командование перебросило сильную бригаду, пока говорить не буду, сами со временем догадаетесь кто! В полном составе сейчас она задействована и уже начала атаку для того, чтобы выбить русских из этого села! Уже сразу казаки ворвались в село, сейчас идет сильная заруба! Со стороны русских работают авиация, арта и дроны».

Позднее Мирошников «вышел из чата», зато стали поступать другие новости. В «Дневнике Десантника» кратко сообщается, что идут бои вокруг населенного пункта Шевченко, а не в нем.

«Военкоры Русской Весны», с одной стороны, подтвердили попытку контрнаступления ВСУ у Покровска, но с другой - информируют, что «на самом деле бойцы группировки войск "Центр" окончательно выбили ВСУ с окраин Шевченко и подошли вплотную к Песчаному. Противник не проявляет какой-то невероятной активности, продолжаются бои, где инициатива за нашими бойцами».

В комментарии «Рыбаря» говорится: «В Шевченко присутствие штурмовых групп ВС РФ отмечено в районе местной школы, которую обстрелял вражеский танк в упор. Судя по погоде, события происходили еще по меньшей мере две недели назад, поэтому сказать достоверно о том, как сейчас пролегает линия фронта в населенном пункте, пока невозможно».

Также отмечается, что попытки врага «тушить пожары» за счет боеспособных подразделений заканчиваются провалами ВСУ на тех участках фронта, откуда их вывели. Все это начинает напоминать очаговое ведение относительно эффективных боевых действий с большими проблемами на основной ЛБС - верный признак надвигающегося коллапса укровермахта.

Добавим, что с мест пошли сведения о приостановке в соседнем с Шевченко поселке Песчаное одной из крупнейших шахт украинского сталелитейного холдинга «Метинвест» по добыче коксующегося угля. Военные эксперты уверены, что бандеровская оборонка достаточно скоро столкнется с нехваткой металла со всеми вытекающими последствиями.

Дело в том, что передовые отряды «Центра» смогли прорваться к населенному пункту, правда, потом наши отошли, но попытки противника силами «крепкой бригады ворваться в Шевченко были пресечены. По самым последним данным по состоянию на утро 16 декабря, ВСУ были остановлены на подступах к поселку.

А те временем в Сети появились кадры с геолокацией, свидетельствующие о расширении зоны контроля ВС РФ к западу от Селидово на расстояние до 2 км в сторону села Украинка. До границы Днепропетровской области осталось меньше 5 км, тогда как заход в нее армии России будет иметь огромный негативный эффект для «переможной» пропаганды страны «404».