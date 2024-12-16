Новый шлем для летчиков Су-57 с нашлемной системой целеуказания сняли на видео

В России создали новый летный шлем для летчиков истребителя пятого поколения Су-57, оснащенный нашлемной системой целеуказания. Его показали в фильме Первого канала "Властелины неба".

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Начальник отдела оптико-электронных комплексов ОКБ П. О. Сухого Дмитрий Корзинин показал опытный образец шлема. По его словам, разрабатывали его специально для истребителя Су-57. Он снабжает летчика информацией о пилотировании и боевой обстановке, отображая скорость и высоту полета. прицельные марки с расчетом всех координат, расстояние до цели.

"Ракета с инфракрасной головкой самонаведения. Если она доведена до цели, получили захват цели, и у летчика тогда поменяется, соответственно, прицельная марка с креста на круг. Это будет он знать, что цель захвачена. И дальше по шкалам он увидит, разрешен ему пуск по условиям или не разрешен", - объяснил Корзинин.

Вес нового шлема - менее двух килограммов. Он успешно прошел испытания на специальных стендах дождевания и в аэродинамической трубе, где его, в числе прочего, проверили на прочность, создав такую же нагрузку, как при катапультировании. В фильме сообщается, что в ходе испытаний на прочность один из первых опытных образцов треснул, после чего шлем доработали.

В настоящий момент новый шлем уже тестируют летчики.

Напомним, ранее были опубликованы первые изображения обновленного варианта Су-57 с плоским соплом, которое поможет значительно уменьшить радиолокационную заметность самолета.