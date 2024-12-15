Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что жители освобожденных сел Плехово, Дарьино и Новоивановка несколько месяцев жили в тяжелейших условиях.

Сейчас их необходимо эвакуировать, написал он в своем Telegram-канале.

"Российская армия уверенно продолжает вытеснять их с нашей земли: Плехово, Дарьино и Новоивановка освобождены! Наши военные освободили не только территории, они освободили самое главное - людей, которые несколько месяцев находились под оккупацией врага, в тяжелейших условиях. Они освободили и их родственников, которые все это время жили с тяжелыми мыслями о своих родных, не знали что с ними, живы ли они, здоровы ли", - написал Хинштейн.

По словам врио губернатора, сейчас необходимо совместно с военнослужащими, спасателями, медиками и волонтерами эвакуировать жителей, которые долгое время находились в тяжелых условиях.

"Особую благодарность хочу выразить специалистам Центра "Патриот" которые участвуют в этом процессе", - написал Хинштейн.

Названа причина переброски инструкторов НАТО в Курскую область

По его словам, украинские силовики продолжают обстреливать мирное население Курской области.