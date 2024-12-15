Военкомы переоделись в Деда Мороза для вручения повесток в Одессе

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, местный аналог военкоматов — прим. «ВМ») начали переодеваться в костюмы Деда Мороза, чтобы вручать согражданам повестки.

© Вечерняя Москва

Военкомы меняют внешний вид непосредственно перед началом отлова, в том числе приклеивая искусственные бороду и усы. Образ также дополняют красные шубы и валенки, передает ТАСС.

В Одессе сотрудники полиции и ТЦК стали использовать шипы, чтобы блокировать выезд автомобилей с припаркованных мест.

Работник ТЦК в Харькове насильно вытянул водителя из его автомобиля.

Пленный солдат ВСУ Александр Петухов рассказал, что был мобилизован в ряды армии под угрозой забрать его сына. По словам мужчины, в сентябре его доставили в Курскую область, и до ноября он находился на поле боя.

Большая часть мужчин в Харькове не выходят на работу из-за страха перед сотрудниками ТЦК, которые устраивают облавы на предприятиях. Владелец одной из станций технического обслуживания рассказал, что его работники переживают по поводу того, что из-за рейдов военкомов есть риск «не доехать до работы».