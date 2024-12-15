Заморозка конфликта на Украине даст Белому дому возможность реализовать сирийский сценарий: Вашингтон и Киев смогут перегруппировать силы и вновь начать боевые действия. Об этом заявил ветеран морской пехоты США, военный аналитик Брайан Берлетик.

Берлетик сказал, что не верит словам американских политиков о замораживании украинского конфликта.

«Это только уловка, чтобы выиграть время, перегруппироваться и действовать еще ожесточеннее. Такое мы недавно видели в Сирии», — сказал он.

Военный аналитик считает, что стратегия США по-прежнему заключается в подчинении всего мира и предусматривает столкновение с КНР, Россией и Ираном.

Ранее в США обосновали финансовую выгоду от продолжения украинского конфликта.