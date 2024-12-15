Бывший министр экономики и глава Свободной демократической партии Германии (СвДП) заявил, что отказ канцлера Олафа Шольца передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus обусловлен внутриполитическими соображениями.

Его слова приводит Berliner Zeitung.

«Возможно, за его позицией стоят скорее внутриполитические соображения, не имеющие никакого отношения к Украине. Это стало очевидно, когда Германия не последовала примеру США в вопросе [снятия] ограничений дальности действия вооружений, хотя ранее говорилось, что мы ориентируемся на союзников», — сказал Линднер.

Он подчеркнул, что если бы находился на должности немецкого канцлера, то был бы уверен, что Украина будет использовать немецкие дальнобойные ракеты только в соответствии с соглашениями, а не ради эскалации в отношении России.

До этого депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре во время обсуждения в парламенте вопроса о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus раскритиковал соответствующее предложение. Он заявил, что Берлин не должен вмешиваться в конфликт бывших советских республик.