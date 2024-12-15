Оценены шансы бойцов ВСУ выжить в кураховском котле

Боевики ВСУ, попавшие в кураховский котел, могут выжить только в одном случае — если они сдадутся. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

Оценены шансы бойцов ВСУ выжить в кураховском котле
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Политик отметил, что судьба военных ВСУ, попавших в котел, незавидна. У них нет выхода, кроме сдачи в плен.

«Только сдача в плен позволит им сохранить свои жизни, иной альтернативы нет», — сказал Рогов.

Он отметил, что украинская группировка до полного окружения восемь раз запрашивала команду на отступление. Однако командование отказало в этом и обрекло боевиков на смерть.

Сегодня Рогов сообщил, что группировка ВСУ численностью до 700 человек, включая спецназ, попала в полное окружение южнее города Курахово. Котел для ВСУ образовался в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай.

Сегодня же Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Веселый Гай.