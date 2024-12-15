Оценены шансы бойцов ВСУ выжить в кураховском котле

Боевики ВСУ, попавшие в кураховский котел, могут выжить только в одном случае — если они сдадутся. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

Политик отметил, что судьба военных ВСУ, попавших в котел, незавидна. У них нет выхода, кроме сдачи в плен.

«Только сдача в плен позволит им сохранить свои жизни, иной альтернативы нет», — сказал Рогов.

Он отметил, что украинская группировка до полного окружения восемь раз запрашивала команду на отступление. Однако командование отказало в этом и обрекло боевиков на смерть.

Сегодня Рогов сообщил, что группировка ВСУ численностью до 700 человек, включая спецназ, попала в полное окружение южнее города Курахово. Котел для ВСУ образовался в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай.

Сегодня же Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Веселый Гай.