Российские силы ПВО сбили самолет МиГ-29 ВВС Украины, восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства США и 116 БПЛА самолетного типа, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия уничтожили также машину боевого управления, радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США.

В зоне ответственности группировки войск «Север» противник утратил свыше 70 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30, склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» уничтожили свыше 550 наемников, солдат и офицеров противника, БМП, два БТР, станцию РЭБ «Анклав», ББМ «Iveco» и два 105-мм орудия «Melara» итальянского производства.

Ранее сообщалось, что бойцы «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Веселый Гай (ДНР), а группировка «Центр» взяла под контроль населенный пункт Пушкино (ДНР).