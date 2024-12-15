Турция сделала заявление о российских подразделениях в Сирии

Россия не планирует полностью выводить свои войска из Сирии в ближайшее время, несмотря на перемещение некоторых своих войск на военные базы в Тартусе и Латакии. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

«Нет четких указаний на то, что Россия полностью вывела свои войска из Сирии. Некоторые корабли они могут отвезти в Россию для обслуживания и замены. Я не думаю, что они уйдут прямо сейчас. Они сделают все возможное, чтобы остаться», — заявил Гюлер.

Его слова приводит Artigercek. Он также подчеркнул, что полного вывода войск не произошло и Россия до сих пор сохраняет свои стратегические позиции в Сирии, а также продолжает обсуждать вопрос своего присутствия в регионе с новой администрацией.

Американский спецназ занял бывшие российские базы в Сирии

Гюлер отметил, что Турция готова оказать поддержку РФ в процессе перестановки их войск, однако официальных запросов о помощи по этому вопросу от Москвы не поступало. В контексте последних событий в регионе Турция принимает меры для укрепления обороны и безопасности. Он также опроверг информацию о том, что бывший президент Сирии Башар Асад покидал страну через воздушное пространство Турции.

В МИД РФ ранее отметили, что после того, как повстанцы захватили столицу Сирии российские военные базы были приведены в полную боевую готовность. Согласно сообщениям четырех сирийских чиновников, Россия не планирует покидать свои две основные базы в стране.