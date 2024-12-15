Экс-депутат Европарламента раскрыл истинную цель НАТО

Целью существования НАТО стало насыщение военно-промышленного комплекса Запада. Об этом заявил экс-депутат Европарламента, ирландский политик Мик Уоллес.

В соцсети Х Уоллес написал, что истинная задача Североатлантического альянса — поддержка магнатов, которым принадлежит западная военная промышленность. По этой причине НАТО будет всегда подогревать конфликты в разных регионах, «продвигать не мир, а войну.

«Цель существования блока — насыщение военно-промышленного комплекса», — написал Уоллес.

На этой неделе генсек НАТО Марк Рютте призвал к срочной милитаризации европейской промышленности и увеличению военных расходов стран НАТО за счет граждан-налогоплательщиков