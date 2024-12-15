Российская армия освободила населенные пункты Пушкино и Веселый Гай в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России в сводке боевых действий за 14 декабря.

Населенный пункт Пушкино в ДНР освободили подразделения группировки войск «Центр». Это произошло в результате активных наступательных действий.

Противник потерял свыше 280 военнослужащих, два танка, три пикапа, несколько гаубиц и две американские БМП «Bradley».

Также отличились российские части группировки «Юг». Они взяли под контроль поселок Веселый Гай в ДНР.

«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Веселый Гай Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.

Потери ВСУ в зоне ответственности «Южной»» составили до 400 военнослужащих. Уничтожены танк, две бронированные машины, шесть автомобилей, несколько американских и британских орудий.