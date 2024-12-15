Кадры атаки беспилотника на Грозный появились в Сети

Момент падения беспилотника в Грозном попал на видео, которое очевидцы распространили в Сети. Судя по ролику, БПЛА самолетного типа поразил здание, в результате чего произошел взрыв. Вероятно, Грозный атаковали с применением модифицированного сверхлегкого летательного аппарата A-22. Официальных комментариев от местных властей и Министерства обороны России на этот счет пока не поступало.

Другое видео, снятое очевидцем, запечатлело полет дрона, который сопровождался звуком автоматной очереди. Предположительно, аппарат пытались сбить при помощи стрелкового оружия.

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Жители Грозного сообщили о серии взрывов утром 15 декабря, около 07:45. Очевидцы также отмечали характерный шум, сопровождающий движение дрона.

Это не первая атака дронов на Грозный за последнее время. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что над казарменными зданиями специального полка полиции был сбит беспилотник. Он взорвался в воздухе, повредил кровлю и выбил стекла. Обломки спровоцировали возгорание, его удалось быстро потушить. В результате пострадали четыре бойца, они находились в карауле. По словам главы Чечни, травмы оказались легкими.