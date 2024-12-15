Названа причина переброски инструкторов НАТО в Курскую область
Переброска инструкторов, прибывших на Украину из стран НАТО, на передовую в Курской области обусловлена необходимостью подготовки отвода украинских подразделений из региона, рассказал порталу «Абзац» военный эксперт Василий Дандыкин.
Ранее пленный британский наемник сообщил, что Киев направил в Курскую область западных инструкторов.
НАТО перебрасывает свои силы в Курскую область
По данным аналитика, российские военные постепенно продвигаются в регионе, формируют «котел» для крупной группировки противника.
«Скорее всего, иностранные инструкторы должны обеспечить отступление», — отметил Дандыкин.
Вместе с тем, пояснил эксперт, не исключается и подготовка мощной контратаки.