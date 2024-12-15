Российская армия врывается в Торецк

Вооруженные силы РФ прорывает оборону в Торецке в ДНР, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По его данным, на юге города российские войска штурмуют южную часть шахты «Центральная» и уже закрепились у башенного копра. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Севернее «Центральной» ВС РФ удерживают позиции в подвальных помещениях и гаражных кооперативах вдоль улиц Рыночная и Фабричная. Кроме того, на пересечении улицы Коксовая и переулка Житомирский продвижение российских войск составило 900 метров.

ВС РФ также удалось занять несколько многоэтажных домов на улице Светлая и атаковать территорию Центрального рынка. Бои там продолжаются.

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Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов ранее сообщил, что российская армия совершили удар по полевым складам и скоплению техники украинских войск и новой линии обороны в районе Таврийского на Ореховском направлении в Запорожской области. По его словам, военные применили авиационную бомбу ФАБ. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В оперативно-стратегической группировке украинских войск «Хортица» тем временем сообщили, что российская армия улучшила тактическое положение на Восточном направлении. ВСУ не могут больше удерживать часть позиций, в том числе в районах Пушкино и Шевченко в ДНР.