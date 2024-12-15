Сотни украинских солдат блокированы в Курахово

Несколько сотен украинских солдат оказались заблокированы в Курахове на территории ТЭС и в городской черте, где продолжаются боевые действия, сообщили в силовых структурах.

Источник уточнил, что только на территории ТЭС находятся минимум две сотни солдат. Также очаги противостояния зафиксированы в городской черте, передает РИА «Новости».

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Силовики отметили, что группировка украинских военных медленно, но уверенно подвергается уничтожению. Им не предоставляют возможность покинуть город.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска накануне заняли опорный пункт ВСУ у Успеновки, расположенной южнее Курахово, артиллеристы уничтожили блиндаж ВСУ в Запорожской области, а также ВС России подавили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении.