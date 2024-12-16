Украина начала серийное производство собственных ракет «Пекло»

Украина начала серийное производство ракет «Пекло». За последние три месяца было изготовлено около 100 единиц (около 30 в месяц), пишут местные СМИ, в том числе издание «Страна».

Отмечается, что уже планируется увеличение масштабов производства. Ракета на 70% состоит из украинских компонентов.

Боевая часть снаряда — около 100 килограммов. Это в четыре раза меньше, чем в российских «Калибрах».

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Чуть раньше на презентации ракеты было заявлено, что «Пекло» может лететь со скоростью 700 км/час на расстояние более 700 километров.