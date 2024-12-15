Нарышкин ответил на вопрос про разговор с главой ЦРУ об «Орешнике»

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил ЦРУ Уильямом Бернсом по вопросу «Орешника»

Нарышкин ответил на вопрос про разговор с главой ЦРУ об «Орешнике»
© globallookpress.com

«Нет, не общался», - рассказал агентству Нарышкин.

До этого в пресс-службе СВР заявили, что после применения новейшей ракеты средней дальности «Орешник» НАТО опасается ответа России на акты агрессии в ее адрес.

Медведев назвал возможный срок победы России в СВО

По данным СВР, Североатлантический альянс опасается, что «имеющаяся у Москвы обвинительная аргументация может быть использована не в юридической плоскости, а для обоснования ответных решительных действий» вследствие агрессии со стороны альянса. В ведомстве сочли, что наличие у России доказательств агрессии в ее адрес является «крайне тревожным знаком для НАТО», говорилось в публикации.

Политика
Военные новости
Уильям Бернс
Сергей Нарышкин
СВР России
ЦРУ
НАТО
Москва