В Курской области участвуют так называемые инструкторы из стран НАТО, которых перебрасывают украинские силы. С таким заявлением выступил офицер группировки войск «Север» с позывным Ладья. Он сослался на слова одного из иностранных военнопленных, захваченных ВС РФ.

«По его словам, сначала он [наемник из страны НАТО] был инструктором на западной Украине, потом его перебросили в Сумскую область, а уже после этого направили в Курскую», — рассказал офицер в разговоре с журналистами РИА Новости.

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Он же добавил, что среди наемников, задействованных в украинском конфликте, например, есть представители Дании. Они также участвуют и в боях на курском направлении.

При этом боец РФ подчеркнул, что его слова являются пока что предположением. Связано это с тем, что у наемников не удалось обнаружить документов или иных других опознавательных знаков, которые позволили бы определить принадлежность иностранных бойцов.

С самого начала украинского вторжения в Курскую область 6 августа сообщалось об участии иностранных наемников из стран НАТО. В начале декабря был заочно арестован наемник из США Деррик Бейлс (включен в перечень террористов и экстремистов), в конце ноября также сообщалось о пленении иностранца Джеймса Скотта Риса Андерсона, участвующего в боях в Курской области.