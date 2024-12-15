Пушилин заявил о росте темпов по взятию Курахово

Темпы по взятию Курахово растут за последние дни, рассказал Денис Пушилин.

Он уточнил, что бои идут непосредственно в самом населенном пункте. «Продвигаются улица за улицей», — сказал глава ДНР.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы (ВС) России взяли штурмом здание горсовета Курахово в ДНР. При этом Рогов подчеркнул, что бои в городе продолжаются. «Наши войска продвигаются в северо-западной части города, взяли штурмом здание городского совета и водрузили над ним триколор», — рассказал общественник.

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщал, что ВС России продолжают охватывать Курахово в ДНР с флангов. Уточнялось, что российские штурмовики продолжают продвижение в самом Курахово.