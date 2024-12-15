Украинские военные бросали гранаты в подвалы жилых домов, рассказал житель освобожденного поселка Желанное в Донецкой народной республике (ДНР) Александр Мирошник. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заходили со стороны Новоселовки.

«Там и кидали гранаты по подвалам», — добавил он.

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Мирошник отметил, что одному из его соседей повезло остаться в живых после очередного подобного случая.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются массово выводить остатки группировки из Курахово. Источник в силовых структурах уточнил, что украинские военнослужащие уже пытались бежать из города, но делали это малыми группами.