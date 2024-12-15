Российские войска после освобождения Петровки в Донецкой Народной Республике (ДНР) обнаружили в подвалах домов, где размещались Вооруженные силы Украины (ВСУ), запертых мирных жителей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Штурмовики при поддержке бронегруппы стремительно зашли в близлежащие от Петровки лесополосы и уничтожили противника в укреплениях. После этого заход в населенный пункт был осуществлен малыми группами с двух сторон, штурмовики двигались от укрытия к укрытию, от дома к дому. <...> В подвалах захваченных домов, где размещались боевики ВСУ, были обнаружены запертые мирные жители, которые были освобождены нашими штурмовиками", - сообщили в Минобороны РФ.

Как рассказал командир штурмовой группы рядовой Даниил Мауер, в подвалах были в основном бабушки и дедушки. "Они были рады, что мы пришли и помогли им избавиться от украинских военнослужащих, которые их кошмарили, еду у них забирали, как они рассказывали нам", - рассказал военный.