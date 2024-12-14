На военной базе в США произошла стрельба

CBS: в результате стрельбы на военной базе в США погиб один человек
В результате стрельбы на военной базе Форт Эйзенхауэр в штате Джорджия (США) погиб один человек.
Об этом сообщает CBS News.
«База армии США в Джорджии была закрыта в субботу после того, как на ней был застрелен человек», — говорится в сообщении.
По данным телеканала, стрельба произошла в жилом доме на территории военной базы. Подозреваемый задержан.
Отмечается, что на военной базе размещается штаб киберкомандования американской армии. Личности погибшего и стрелявшего не уточняются.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве в Нью-Йорке главы UnitedHealthcare Брайана Томпсона Луиджи Манджоне рассматривал возможность убийства с помощью бомбы.